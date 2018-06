Kabul (AFP) Ein Wagen der britischen Botschaft ist am Donnerstag in der afghanischen Hauptstadt Kabul von einer Explosion getroffen worden. Das Auto sei "attackiert" worden, es gebe Verletzte, sagte ein Sprecher der diplomatischen Vertretung der Nachrichtenagentur AFP. Der Vorfall werde mit den afghanischen Behörden untersucht. Der afghanische Vizeinnenminister Ajub Salangi gab an, ein Selbstmordattentäter auf einem Motorrad habe den Wagen angegriffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.