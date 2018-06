Kabul (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag auf einen britischen Botschaftswagen sind am Donnerstag mindestens sechs Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern sind Regierungsangaben zufolge ein britischer Sicherheitsmann, ein einheimischer Botschaftsmitarbeiter und vier weitere Afghanen, die sich zum Zeitpunkt der Explosion zufällig am Tatort aufhielten. Die Taliban bekannten sich dem Anschlag. Am Abend griff die radikalislamische Rebellenbewegung außerdem eine Wohnanlage für Ausländer an.

