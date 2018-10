Berlin (SID) - Der deutsche Basketball-Vizemeister Alba Berlin hat dank Shooting Guard Reggie Redding den dritten Sieg in der Euroleague gefeiert. Der 26-jährige US-Amerikaner erzielte beim dramatischen 79:78 (37:45)-Sieg der Berliner gegen den spanischen Vertreter Univaja Malaga in der Schlusssekunde die entscheidenden Punkte und belohnte sein Team für eine fulminante Aufholjagd. In der Tabelle der Gruppe B belegt Alba nach sieben Spieltagen weiter den vierten Platz, der zum Einzug in die Zwischenrunde berechtigt.

In Berlin lieferte sich das Team von Trainer Sasa Obradovic im ersten Durchgang einen offenen Schlagabtausch, leistete sich in der Folge aber zu viele Fehler und lag zweistellig in Rückstand. In der zweiten Halbzeit kam Alba aber zurück und drehte das Spiel mit einem 17:4-Lauf zum zwischenzeitlichen 70:65. Es entwickelte sich ein hochspannende Begegnung, in der Alba mit etwas Glück das bessere Ende für sich hatte.