São Paulo (AFP) Drei Tage nach seiner erneuten Einlieferung ins Krankenhaus ist Brasiliens Fußballidol Pelé am Donnerstag auf eine Spezialstation verlegt worden. Der Gesundheitszustand des 74-Jährigen sei nach wie vor instabil und habe sich seit Behandlungsbeginn am Montag verschlechtert, erklärte die Leitung der Albert-Einstein-Klinik in São Paulo. Behandelt wird Pelé, der mit bürgerlichem Namen Edson Arantes do Nascimento heißt, wegen einer Harnwegsinfektion.

