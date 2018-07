Hongkong (AFP) Zwei Wortführer der Demokratiebewegung in Hongkong haben die Polizei der Gewaltanwendung bei ihrer Festnahme beschuldigt. Der 18-jährige Joshua Wong sagte Reportern am Donnerstag beim Verlassen eines Gerichts in Kowloon City, Polizisten hätten ihn "zu Boden gedrückt" und dabei "am Hals und im Gesicht" verletzt. Der ebenfalls am Mittwoch festgenommene Studentenführer Lester Shum erklärte, er sei "mit Fäusten geschlagen und mit Füßen getreten" worden. Zweimal hätten Polizisten ihn außerdem an den Haaren gezogen und seinen Kopf auf den Boden gedrückt, fügte der 21-Jährige hinzu.

