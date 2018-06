Peking (AFP) Bei einem neuen Grubenunglück sind in China am Donnerstag mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. In einer Kohlemine in der südwestlichen Provinz Guizhou habe sich eine Explosion ereignet, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Von 19 unter Tage arbeitenden Menschen hätten acht überlebt, elf seien gestorben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.