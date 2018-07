Peking (AFP) Ein vermeintlich grandioser Erfolg eines überaus beliebten chinesischen Gesangsduos in den USA hat unter den Fans binnen kurzer Zeit für Unmut und riesige Enttäuschung gesorgt. Anders als über Tage vermutet erhielten die Chopsticks Brothers am Wochenende bei den American Music Awards keinen regulären Preis, wie Internetnutzer herausfanden und am Donnerstag lebhaft diskutierten. Und damit nicht genug: Das Duo trat mit seinem Superhit "Little Apple" in einer Werbepause auf - und damit unbemerkt vom US-Fernsehpublikum.

