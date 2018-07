Stuttgart (AFP) Die Regierung will einem Bericht zufolge mit ungenutzten Geldern aus dem Fluthilfefonds die Unterbringung von Flüchtlingen finanzieren. Wie die "Stuttgarter Zeitung" vom Donnerstag unter Berufung auf Koalitionskreise berichtete, verhandeln Bund und Länder derzeit auf Staatssekretärsebene über die Einzelheiten. Im vergangenen Jahr hatten Bund und Länder einen Fluthilfefonds in Höhe von acht Milliarden Euro für die Schäden durch die Hochwasserkatastrophe in Deutschland aufgelegt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.