Paris (AFP) Die Wirtschaftsminister Deutschlands und Frankreichs wollen den Milliarden-Investitionsplan der EU-Kommission unterstützen und ausbauen. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) und sein französischer Kollege Emmanuel Macron sprachen sich am Donnerstag in Paris für einen finanziellen Beitrag ihrer beiden Staaten aus. Sie bezogen sich dabei auch auf eine Empfehlung aus dem Bericht von zwei Wirtschaftsexperten zur Ankurbelung der Wirtschaft in ihren Ländern und in Europa, der ihnen zuvor übergeben worden war.

