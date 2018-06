Nürnberg (AFP) Auch in diesem Jahr zeigen sich die Deutschen an Weihnachten großzügig. Durchschnittlich wollen die Bundesbürger in diesem Jahr 285 Euro für Geschenke ausgeben und damit nur drei Euro weniger als im vergangenen Jahr, wie das Marktforschungsunternehmen GfK am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Analysten der Postbank erwarten für das diesjährige Weihnachtsgeschäft sogar einen Rekordumsatz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.