Düsseldorf (AFP) Flexible Arbeitszeiten können zwar in schwierigen Zeiten Jobs retten, setzen Arbeitnehmer aber unter Druck. Zu diesem Schluss kommt der Arbeitszeit-Report des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung, den das Institut am Donnerstag veröffentlichte. Auf der einen Seite hätten flexible Arbeitszeiten in der Vergangenheit dazu beigetragen, Arbeitsplätze zu sichern, auf der anderen Seite hätten sie die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben aufgehoben, warnten die WSI-Forscher.

