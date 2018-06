Berlin (AFP) Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat die von der Bundesregierung in Aussicht gestellten Maßnahmen zur Senkung des CO2-Ausstoßes als unzureichend eingestuft. Speziell bei den Kohlekraftwerke würden die möglichen Sparpotenziale bei weitem nicht ausgeschöpft, erklärte Greenpeace am Donnerstag in Berlin unter Verweis auf ein von ihr in Auftrag gegebenes Kurzgutachten.

