Zweibrücken (AFP) Der insolvente Flughafen in Zweibrücken in der Pfalz hat einen Investor gefunden. Die Trierer Immobilienentwicklungsgesellschaft Triwo AG werde das Gelände übernehmen, teilte der Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner am Donnerstagabend mit. Den Kaufvertrag hätten Insolvenzverwalter und Käufer am Donnerstag unterzeichnet. Allerdings müsse diesem der Gläubigerausschuss noch sein formales Einverständnis geben. Im Vorfeld hatte sich das Gremium schon für Triwo ausgesprochen.

