Leipzig (AFP) Medien haben keinen Anspruch auf Auskunft, welche Sachleistungen einzelne Bundestagsabgeordnete für ihren Bürobedarf einfordern. Bei diesen Informationen handelt es sich "um personenbezogene Daten" die im Zusammenhang mit dem Mandat stehen und deshalb "besonders geschützt" seien, wie das Bundesverwaltungsgericht in einem am Donnerstag in Leipzig veröffentlichten Urteil entschied. (Az. 7 C 19.12)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.