Genf (AFP) Das Kunstmuseum Bern hat am Donnerstag eine Aufstellung der Gemälde aus der umstrittenen Sammlung von Cornelius Gurlitt ins Internet gestellt. Die erste 196 Seiten lange Liste umfasst die in Gurlitts Wohnung in München-Schwabing gefundenen Werke. Die zweite Werkliste ist 95 Seiten lang und verzeichnet die Bilder aus Gurlitts Salzburger Haus. Nach Angaben des Museums sollen die Listen im Laufe der Nachforschungen ergänzt und präzisiert werden. "Neue, gesicherte Erkenntnisse werden umgehend veröffentlicht", sagte der Museumsdirektor Matthias Frehner.

