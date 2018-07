München (AFP) Auf dem Verhandlungsweg hat die Polizei am Donnerstag die Räumung eines Camps mit hungerstreikenden Flüchtlingen in der Münchner Innenstadt abgeschlossen. Sieben vor der Polizei auf Bäume am Sendlinger Tor geflohene Flüchtlinge kletterten nach dem Angebot eines Gesprächs mit Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Bayerns Sozialministerin Emilia Müller (CSU) von den Bäumen runter, sagte Polizeisprecher Wolfgang Wenger. Die Männer hatten zuvor die Nacht auf den Bäumen verbracht.

