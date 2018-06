Offenbach (AFP) Die vor knapp zwei Wochen bei einem Streit vor einem Schnellrestaurant in Offenbach zu Boden geschlagene Studentin Tugce A. aus Gelnhausen ist für hirntot erklärt worden. Zwei Ärzte stellten bei der 22-Jährigen, die bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen erlitten hatte, am Dienstag und Mittwoch den Hirntod fest, wie die Sana-Kliniken in Offenbach am Donnerstag im Einvernehmen mit der Familie der jungen Frau mitteilten.

