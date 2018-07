Frankfurt/Main (AFP) Während im Süden und Osten Deutschlands die Großstädte ihre Schulden abbauen können, geraten einer Studie zufolge die Großstädte in Nordrhein-Westfalen immer tiefer in den Schuldenstrudel. Der Schuldenstand der 28 Großstädte in NRW erhöhte sich im vergangenen Jahr von 28,5 Milliarden Euro auf 29,2 Milliarden Euro, ergab die am Donnerstag von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young in Frankfurt am Main veröffentlichte Untersuchung.

