Bonn (AFP) Egal ob Montag oder Sonntag: Tanken ist am frühen Abend zwischen 18.00 und 20.00 Uhr am günstigsten. Dies ist eine der Schlussfolgerungen der Markttransparenzstelle (MTS) in Bonn, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Die MTS wertete dafür die täglich von ihr erfassten Preisbewegungen an praktisch allen Tankstellen in Deutschland aus, und das drei Monate lang.

