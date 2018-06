Berlin (AFP) Vor den neuerlichen Beratungen der großen Koalition zur Flexi-Rente hat die Union erneut auf bessere Möglichkeiten zur Weiterarbeit nach dem regulären Rentenalter gedrungen. "Einige Mitarbeiter wollen über das offizielle Renteneintrittsalter hinaus weiterarbeiten", begründete der CDU-Abgeordnete Frank Steffel am Donnerstag in Berlin den Vorstoß. Und auch die Unternehmen profitierten in hohem Maße von der Erfahrung der älteren Mitarbeiter.

