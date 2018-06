München (AFP) Der US-Botschafter in Deutschland hat die Entscheidung der Bundesregierung begrüßt, im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) auch ohne UN-Mandat Waffen an die kurdischen Peschmerga-Kämpfer im Nordirak zu liefern. Diese Ausnahme von der üblichen Praxis sei ein "großer Schritt" im Bemühen Deutschlands gewesen, mehr Verantwortung in der Welt zu übernehmen, sagte Botschafter John B. Emerson der Nachrichtenseite "Focus Online" am Donnerstag.

