Nürnberg (SID) - Die Nürnberg Ice Tigers müssen in den kommenden Wochen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf Torhüter Jochen Reimer und Verteidiger Marcus Weber verzichten. Reimer hat sich im Auswärtsspiel beim EHC Wolfsburg am vergangenen Freitag eine Muskelverletzung am Oberschenkel zugezogen und wird je nach Heilungsverlauf vier bis sechs Wochen fehlen.

Marcus Weber muss wegen einer Schulterverletzung, die er während eines Einsatzes im Trikot des Nürnberger Kooperationspartners Löwen Frankfurt in der DEL2 erlitten hat, ungefähr sechs Wochen passen.