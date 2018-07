Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat den Misstrauensantrag gegen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker abgelehnt. 461 Volksvertreter stimmten am Donnerstag in Straßburg gegen das Vorhaben, das von EU-feindlichen und rechten Parteien eingebracht worden war. 101 Abgeordnete votierten mit ja, 88 enthielten sich. Hintergrund des Misstrauensantrags ist die Affäre um Steuervorteile für Großunternehmen in Luxemburg, wo Juncker rund zwei Jahrzehnte lang Regierungschef und Finanzminister war.

