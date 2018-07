Helsinki (AFP) Der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, ist Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zur Seite gesprungen. Bei einer Diskussion in der Universität von Helsinki am Donnerstag sagte Draghi zu Forderungen des Europaabgeordneten Olli Rehn nach einem staatlichen Ausgabenprogramm für Deutschland: "Sind wir wirklich davon überzeugt, dass eine expansive Haushaltspolitik in Deutschland das Leben der 350 Millionen Bürger in der ganzen Eurozone ändern würde? Die Antwort ist: nicht so sehr."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.