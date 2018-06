Paris (AFP) Frankreich will eine Nahost-Konferenz organisieren, um nach einem Ausweg in dem Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern zu suchen. Präsident François Hollande sagte am Donnerstagabend in einem Interview mit den Sendern France 24, TV5 Monde und RFI, sein Außenminister Laurent Fabius werde die Initiative am Freitag vorstellen. Die französische Nationalversammlung debattiert am Freitag über eine Resolution, in der die französische Regierung aufgefordert wird, Palästina als Staat anzuerkennen.

