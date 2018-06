Villarreal (SID) - Borussia Mönchengladbach bleibt in der Europa League ungeschlagen, muss aber weiter um das Überwintern im Europapokal zittern. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre rettete nach einer über weite Strecken schwachen Vorstellung und zweimaligen Rückstand ein 2:2 (0:1) beim FC Villarreal, verpasste aber den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Runde.

Raffael (55.) und Granit Xhaka (67.) mit einem fulminanten Freistoß trafen für die Borussia, der am letzten Spieltag der Gruppenphase am 11. Dezember gegen den drittplatzierten FC Zürich ein Unentschieden zum Weiterkommen reicht. Für die Spanier, die durch Luciano Vietto (26.) und Denis Tscheryschew (63.) zweimal in Führung gegangen waren, endete eine Serie von elf Heimsiegen in Serie in der Europa League.

Nach zwei Niederlagen in Folge in der Bundesliga wirkten die Fohlen in der ersten Halbzeit vor allem in der Defensive verunsichert, leisteten sich zahlreiche Fehlpässe und ließen einen konstruktiven Spielaufbau über weite Teile der ersten 45 Minuten vermissen. Erst nach der Pause wirkten die Gäste konzentrierter und zielstrebiger, erspielten sich Torchancen und kamen letztlich verdient zu den beiden Treffern.

Die Borussia musste in Südspanien auf Weltmeister Christoph Kramer, Innenverteidiger Martin Stranzl und Defensivspieler Fabian Johnson verzichten. Kramer (Rückenbeschwerden), Stranzl (Überdehnung im vorderen Oberschenkelmuskel) und Johnson (muskuläre Probleme) hatten zuletzt auch in der Bundesliga gefehlt.

Favre warf zudem die Rotationsmaschine an. Innenverteidiger Roel Brouwers stand einen Tag vor seinem 33. Geburtstag ebenso in der Startformation wie Thorgan Hazard, Ibrahima Traoré und Branimir Hrgota.

Villarreals Kapitän Bruno Soriano hatte die erste klare Möglichkeit der Partie, doch seinen Kopfball-Aufsetzer nach einem Eckball klärte Raffael auf der Linie (16.). Zwei Zeigerumdrehugen später zirkelte der spanische Mittelfeldspieler einen Freistoß nur knapp am Tor von Yann Sommer vorbei.

Besser machte es Vietto nach knapp einer halben Stunde. Ungehindert spazierte er durch den Gladbacher Strafraum und schob überlegt gegen Sommer ein.

Gladbach kam mit deutlich mehr Engagement aus der Kabine und suchte nach 1:11-Torschüssen in Halbzeit eins auch konsequent den Abschluss. Zunächst scheiterte Hrgota zweimal an Villarreals Schlussmann Sergio Asenjo (50.), dann verzog Raffael nur knapp (53.).

Mit ein bisschen Schützenhilfe von Asenjo war Raffael schließlich aus der Distanz erfolgreich. Der Schlussmann lenkte sich den Flatterball aus rund 25 Metern selbst in die Maschen.

Aber auch die Borussia zeigte sich großzügig. Außenverteidiger Julian Korb legte Tscheryschew den Ball unfreiwillig auf, der Russe vollendete überlegt zum 2:1. Dann schlug auf der Gegenseite Xhaka zu. Der eingewechselte Patrick Herrmann (82.) hatte die Entscheidung auf dem Fuß, traf aber den Pfosten.

Bei Gladbach gefielen mit Abstrichen Sommer und Xhaka, bei den Gastgebern überzeugten Vietto und Soriano.