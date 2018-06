Barcelona (SID) - Der spanische Fußball-Spitzenklub FC Barcelona muss mehrere Monate auf den belgischen Verteidiger Thomas Vermaelen verzichten. Der 29-Jährige wird am kommenden Dienstag in Finnland am rechten Oberschenkel operiert und wird voraussichtlich vier bis sechs Monate pausieren müssen. Dies gaben die Katalanen am Donnerstag bekannt.