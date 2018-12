Hamburg (SID) - Die juristische Auseinandersetzung zwischen dem Hamburger SV und dem ehemaligen Sportchef Oliver Kreuzer (49) geht weiter. Ein für kommenden Montag angesetzter Gütetermin zwischen dem Ex-Manager und der Fußball AG des Bundesligaklubs vor dem Hamburger Arbeitsgericht wurde aufgehoben, weil zunächst geklärt werden muss, ob das Arbeitsgericht oder ein Zivilgericht für den Fall zuständig ist. Das gab das Arbeitsgericht am Donnerstag bekannt.

"Sobald die Kammer hierüber befunden hat, wird das Verfahren entweder verwiesen oder aber zur Güteverhandlung terminiert", hieß es in der Mitteilung. Am 15. Januar 2015 will das Arbeitsgericht über die Zulässigkeit des Rechtsweges entscheiden.

Der HSV hatte Kreuzer im Juni 2013 unter Vertrag genommen. Am 14. Juli dieses Jahres war der Ex-Profi vom neuen Vorstandsvorsitzenden Dietmar Beiersdorfer von seiner Tätigkeit freigestellt worden. Der danach erzielte Vergleich ist durch eine fristlose Kündigung hinfällig geworden.