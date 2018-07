Neu Delhi (AFP) In Indien hat ein Gericht die Regierung wegen der "jeden Tag schlimmer werdenden" Luftverschmutzung in der Hauptstadt Neu Delhi kritisiert. Es sei die "gesetzliche Pflicht" der Behörden, den Bürgern saubere Atemluft zu garantieren, urteilte das Nationale Gericht für Umweltfragen. Von den Behörden verlangte es eine Reihe von Gegenmaßnahmen. Umweltschützer begrüßten die Entscheidung am Donnerstag.

