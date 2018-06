Chilpancingo (AFP) Im mexikanischen Bundesstaat Guerrero sind am Donnerstag am Rande einer Straße elf verkohlte Leichen gefunden worden. Die Opfer seien enthauptet und anschließend verbrannt worden, sagten Vertreter der Stadt- und Landesbehörden der Nachrichtenagentur AFP. Demnach wurden die Leichen am Morgen nahe der Stadt Chilapa entdeckt. Es hatte zuvor Berichte über eine Schießerei in der Gegend gegeben. Neben den Leichen wurde eine Notiz an die Drogenbande Los Ardillos (Die Eichhörnchen) mit der Botschaft "Hier ist Euer Müll" gefunden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.