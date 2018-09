Wien (AFP) Die nigerianische Ölministerin Diezani Alison-Madueke ist als erste Frau zur Präsidentin der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) gewählt worden. Die 53-Jährige übernimmt den hauptsächlich repräsentativen Posten am 1. Januar für ein Jahr, wie die Opec am Donnerstag in Wien mitteilte. Die Ministerin ist derzeit die einzige Frau unter den Repräsentanten der zwölf Mitgliedstaaten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.