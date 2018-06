Lomé (AFP) In Togo hat die Opposition am Donnerstag zu Massendemonstrationen für politische Reformen aufgerufen. Das aus acht Parteien bestehende Bündnis Combat pour l'Alternance Politique (CAP2015) forderte "die Bewohner von Lomé und der Umgebung" dazu auf, am Freitag "massenhaft" auf die Straße zu gehen. Es fordert, Reformen noch vor den im kommenden Jahr anstehenden Wahlen umzusetzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.