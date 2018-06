Istanbul (AFP) In der Türkei ist erstmals ein Hochschullehrer inhaftiert worden, weil er eine Studentin wegen ihres Kopftuchs der Universität verwiesen hatte. Der 64-jährige Professor für Astrophysik, Rennan Pekünlü, trat am Donnerstag in der westlichen Stadt Izmir seine zweijährige Haftstrafe an, wie sein Anwalt Murta Fatih Ülkü sagte. Vor der Einweisung ins Gefängnis hielt er laut türkischen Medienberichten eine letzte Vorlesung zum Thema "Universum und Evolution", bei der er ebenso wie viele seiner Zuhörer in der vollbesetzten Halle in Tränen ausbrach.

