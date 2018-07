Kabul (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Wagen der britischen Botschaft sind in Kabul am Donnerstag mindestens zwei afghanische Zivilisten getötet worden. Durch die Explosion seien zudem mehr als zehn Menschen verletzt worden, sagte ein Vertreter der Polizei in der afghanischen Hauptstadt der Nachrichtenagentur AFP. Die Botschaft teilte mit, das Auto sei "attackiert" worden, es gebe Verletzte. Der Vorfall werde mit den afghanischen Behörden untersucht. Der afghanische Vizeinnenminister Ajub Salangi gab an, ein Selbstmordattentäter auf einem Motorrad habe den Wagen angegriffen.

