Ferguson (AFP) Mehrere Demonstranten haben am Mittwoch versucht, das Rathaus der US-Stadt St. Louis zu stürmen. Polizisten und Mitglieder der Nationalgarde drängten die Menge jedoch zurück, örtlichen Medienberichten zufolge gab es mindestens drei Festnahmen. Die Proteste gegen die Entscheidung einer Grand Jury, dass sich ein weißer Polizist nicht für die tödlichen Schüsse auf einen schwarzen Jugendlichen in Ferguson verantworten muss, hatten in den vergangenen Tagen das ganze Land erfasst. Ferguson ist ein Vorort von St. Louis.

