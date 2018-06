New York (AFP) Vor der entscheidenden Sitzung der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) ist der Ölpreis weiter gefallen. An der Börse in New York fiel der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte "Light Sweet Crude" am Mittwoch um 40 Cent auf 73,69 Dollar (59 Euro). Das ist der tiefste Stand seit September 2010. In London gab der Preis für ein Barrel der Sorte Brent um 58 Cent auf 77,75 Dollar nach.

