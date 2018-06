Wien (AFP) Die Opec-Staaten belassen die tägliche Ölfördermenge auf dem bisherigen Niveau. Es gebe "keine Veränderung" bei der Fördermenge von 30 Millionen Barrel pro Tag, sagte Kuwaits Ölminister Ali al-Omair am Donnerstag nach Gesprächen mit den Ministern der elf anderen Mitgliedstaaten in Wien. Er begründete dies mit der Sorge um einen Verlust von Marktanteilen. Der Ölpreis in London gab nach der Entscheidung weiter nach.

