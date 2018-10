Cleveland (AFP) Der Polizist, der am Wochenende in den USA die tödlichen Schüsse auf einen Zwölfjährigen mit einer Pistolen-Attrappe abgegeben hat, hat nach der Ankunft am Ort des Geschehens binnen Sekunden das Feuer eröffnet. Die Behörden von Cleveland im Staat Ohio veröffentlichten am Mittwoch Videoaufnahmen einer Überwachungskamera, die den tragischen Vorfall dokumentieren. Auf körnigen Schwarz-Weiß-Bildern ist darauf der zwölfjährige Tamir Rice zu sehen, wie er auf einem Gehweg läuft und mit der Waffenattrappe herumfuchtelt.

