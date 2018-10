St. Peters (AFP) Die gewaltsamen Unruhen in der US-Kleinstadt Ferguson haben offenbar einen rasanten Anstieg der Schusswaffenverkäufe in der Region bewirkt. Die Betreiber einer großen Schießübungsanlage, die 30 Kilometer entfernt von Ferguson liegt, berichteten, dass sich zuletzt vor allem weiße Käufer mit Handfeuerwaffen eingedeckt hätten. Vor dem Beginn der Unruhen seien täglich etwa drei bis fünf Schusswaffen verkauft worden, in den vergangenen Wochen hingegen 20 bis 30 pro Tag. Grund dafür sei offenkundig "die Angst vor dem, was in Ferguson passiert".

