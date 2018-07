Buenos Aires (AFP) Auch in Argentinien wird die britische Großbank HSBC beschuldigt, Kunden bei der Steuerhinterziehung geholfen zu haben. Die argentinische Steuerbehörde teilte am Donnerstag mit, sie habe Büros der Bank in Buenos Aires durchsuchen lassen. Es gehe um Steuerhinterziehung und "illegale Verbindungen" in Beziehung zu Schweizer Konten, sagte Behördenchef Ricardo Echegaray. Drei "Agenturen" mit Verbindung zur HSBC in Argentinien stünden unter dem Verdacht, mehr als 4000 Argentiniern bei der Steuerhinterziehung geholfen zu haben. Die HSBC wies die Vorwürfe energisch zurück.

