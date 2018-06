Brisbane (AFP) Über die Ostküste von Australien ist ein schwerer Sturm gezogen, der immense Schäden in der Stadt Brisbane angerichtet hat. Nach Angaben der Behörden erreichte der Sturm in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern. Durch die Unwetter mit schweren Regenfällen wurden ganze Bäume entwurzelt, Dächer abgedeckt und Straßen überflutete. Mindestens 39 Menschen wurden verletzt. Anwohner berichteten von Hagelkörnern so groß wie Tennisbälle.

