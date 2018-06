Boston (SID) - Der verletzungsgeplagte Superstar Derrick Rose hat die Chicago Bulls in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA bei Rekordmeister Boston Celtics zum Sieg geführt. Mit 21 Punkten und vier Assists überzeugte der Point Guard beim 109:102 im Prestigeduell. Rose hat in der laufenden Saison neun von 16 Spielen verpasst, am Dienstag war der Weltmeister bei den Denver Nuggets (109:114) wegen Oberschenkelproblemen nur knapp zehn Minuten zum Einsatz gekommen.

Chicago ist im Osten mit zehn Siegen und sechs Niederlagen Dritter hinter den Toronto Raptors und den Washington Wizards. Boston (4:9) liegt nur auf Platz elf. 80 Sekunden vor dem Spielende stand es im TD Garden 102:102, danach traf Boston keinen Wurf mehr. Bester Werfer beim sechsmaligen Meister Chicago war Jimmy Butler mit 22 Punkten. Für die Celtics sammelte Jared Sullinger 23 Zähler.