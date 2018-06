Kopenhagen (AFP) In Grönland sind am Freitag vorgezogene Parlamentswahlen abgehalten worden. Die größte Insel der Welt, die politisch zum Königreich Dänemark zählt, hat nur rund 57.000 Einwohner. Die Stimmabgabe war bis Mitternacht möglich, so dass ein Ergebnis erst am Samstag erwartet wurde.

