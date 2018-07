Amsterdam (AFP) Der Airbus-Konzern hat seine Beteiligung an dem französischen Luftfahrt- und Rüstungsunternehmen Dassault Aviation von 46 auf 42 Prozent reduziert. Im außerbörslichen Handel seien etwa 810.000 Aktien zu je 980 Euro verkauft worden, teilte das Unternehmen am Freitag in Amsterdam mit. Airbus erzielte damit vor Abzug der Transaktionsgebühren 794 Millionen Euro. Demnach verzichtete der französische Staat auf sein Vorrecht zur Erstellung eines Angebots für die Aktien. Insgesamt hält Airbus noch 42 Prozent an Dassault Aviation mit den entsprechenden Stimmrechten.

