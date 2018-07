Frankfurt/Main (AFP) Die deutsche Wirtschaft will sich einem Bericht zufolge zu mehr Klimaschutz verpflichten und mehr Energie einsparen. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Freitag berichtete, will sie 500 Netzwerke organisieren, denen sich bis zu 7500 Betriebe anschließen sollen. Führende Verbände wollen demnach gegenüber der Bundesregierung eine entsprechende Selbstverpflichtung eingehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.