Düsseldorf (AFP) Der Energiekonzern Eon hat die Mehrheit seiner Anteile an zwei Windparks in den USA verkauft. Der kanadische Energieriese Enbridge habe 80 Prozent der Parks für rund 650 Millionen Dollar (rund 520 Millionen Euro) übernommen, teilte Eon am Freitag in Düsseldorf mit. Der deutsche Konzern hält demnach weiter 20 Prozent der Anteile und bleibt Betreiber der Parks.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.