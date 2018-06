Wien (AFP) Eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft Turkish Airlines hat am Freitag auf dem Weg von Frankfurt am Main nach Istanbul einen Zwischenstopp in Wien einlegen müssen. Nach einem Druckabfall in der Kabine habe der Pilot bei der Flugaufsicht die Genehmigung zur Notlandung beantragt, dann aber versehentlich den Entführungsalarm ausgelöst, verlautete aus Polizeikreisen in Wien. Demnach stiegen zwei Jagdflugzeuge der österreichischen Luftwaffe auf, um die Linienmaschine zu begleiten. Die Polizei bestätigte damit einen Bericht der Zeitung "Kurier".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.