Münster (AFP) Das Verwaltungsgericht (VG) Münster bezweifelt die Einstufung Serbiens als einen sicheren Herkunftsstaat. Die Richter gaben einem Eilantrag einer asylsuchenden serbischen Roma-Familie statt und stoppten deren drohende Abschiebung, wie das Gericht in einem am Freitag veröffentlichten Beschluss mitteilte. Das Gericht setzte sich damit in Widerspruch zur Bundesregierung. Sie hatte die Balkanstaaten Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina im November zu sicheren Herkunftsländern erklärt. Das VG will nun im Hauptverfahren klären, ob das Gesetz dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vorgelegt werden soll.(Az. 4 L 867/14.A)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.