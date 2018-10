Düsseldorf (AFP) Die Grünen wollen einem Bericht zufolge am Freitag im Bundestag ein Förderprogramm in Höhe von einer Milliarde Euro für den Breitbandausbau fordern. Von dem Geld sollen vor allem kommunale Träger und der ländliche Raum beim Ausbau des schnellen Internets profitieren, zitierte die "Rheinische Post" vom Freitag aus dem Entschließungsantrag der Fraktion. Damit schließen sich die Grünen Forderungen der Fachpolitiker der Regierung an, die ebenfalls eine Milliarde Euro mehr für den Breitbandausbau fordern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.