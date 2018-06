Offenbach (AFP) Im Fall Tugce A. aus Gelnhausen wollen am Freitagabend mehrere hundert Menschen in einer Mahnwache der Studentin gedenken. Wie ein Sprecher der Polizei in Offenbach sagte, seien für die Mahnwache 500 Teilnehmer angemeldet worden, es seien aber auch Teilnehmerzahlen von 1000 oder 2000 Menschen möglich. Die Polizei werde sich im Fall von Verkehrsbehinderungen darum kümmern und sich ansonsten zurückhalten.

